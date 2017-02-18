أجرى المركز الوطني للقياس والتقويم إختبارا لقياس موهبة الطلاب وذلك للصفين الثالث والسادس من المرحلة الابتدائية والصف الثالث من المرحلة المتوسطة في متوسطة الثغر النموذجية بطريق مكة.
الدكتور سامي أحمد بخاري رئيس مركز قياس أوضح أن نتائج الطلاب سترسل SMS على الرقم المسجل في موقع قياس خلال عشرة أيام تقريباً.
التعليقات 1
ام احمد
18/02/2017 في 9:58 م[3] رابط التعليق
كل الشكر لكم مدارس الثغر عمل جبااار ماقمتم به اليوم وحسن تنظبم ومتابعه لخروج الطلاب مع اولياء امورهم او مع السائق وذلك تحت متابعتكم المشددةللطلاب الصغار وحرصا منكم على سلامتهم والتاكد على كل طفل وطالب بانه مع سائقه فعلا او ولي امره..جزاكم الله خير الجزاء
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