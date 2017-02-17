لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيءٍ عنده بأجلٍ مسمى
فجع الأستاذ: طلال تركي العنزي مشرف النشاط الطلابي بمكتب التعليم بشرق الرياض بوفاة شقيقه الأصغر عبدالعزيز تركي أثر حادث سير منسوبو مكتب التعليم بشرق الرياض وإدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض الذين آلمهم النبأ يتوجهون بصادق المواساة القلبية للأستاذ: طلال العنزي وأسرته الكريمة ، ونسأل الله أن يتغمد المرحوم بواسع مغفرته ، ويسكنه فسيح جناته ، ويلهم أهله الصبر والسلوان ، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
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