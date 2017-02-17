صحيفة التعليم الإلكترونيه – عافت الشمري :
تواصل وزارة التعليم متابعة تحديث المعلمين والمعلمات لبياناتهم عبر برنامج نور الإلكتروني حيث بلغت نسبة من حدث بياناتهم أكثر من 60% .
وتفصيلاً ذكر الناطق الإعلامي لوزارة التعليم مبارك العصيمي ” بلغت نسبة من حدثوا بياناتهم من المعلمين والمعلمات حتى نهاية دوام يوم الخميس 1438/5/19هـ %61.51 ”
وأضاف ” نأمل من جميع شاغلي الوظائف التعليمية متابعة تحديث بياناتهم في نظام (نور)قبل إغلاق النظام في 1438/5/26هـ ”
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