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دشن مساعد المدير العام للتعليم بجدة يحيى القحطاني مساء امس ( الخميس ) مهرجان تعليم الكبار بجدة تحت شعار ” تعليم الكبار تعلم مستمر مدى الحياة ” بحضور بممشى الرحاب بحضور عدد من القيادات التعليمية والمعلمين والطلاب .
وقام القحطاني بجولة بين فعاليات وأنشطة المهرجان استمع من خلالها لشرح من مدير تعليم الكبار بتعليم جدة محمد الظاهري عن الفعاليات التي اشتملت على ركن رسومات الأطفال وفطن والحي المتعلم بالإضافة لركن الفن التشكيلي ومجتمع بلا أمية والمرسم الحر للطلاب كما شاهد عرضا مباشرا للتعلم التنافسي بين الطلاب مشيدا بجهود إدارة تعليم الكبار في المهرجان .
من جانب اخر زار مدير عام إدارة تعليم الكبار بوزارة التعليم سعود بن حمد البدر مساء امس الخميس المهرجان وأشاد بالأنشطة والفعاليات المقامة وبما شاهده من تميز وروعة التنظيم، وأن هذا ليس بمستغرب على تعليم جدة فهي غنية برجالها وأعمالها وقدم “البدر” شكره لإدارة تعليم الكبار بجدة وللجان المنظمة والمشاركين.
واوضح مدير إدارة تعليم الكبار بجدة محمد الظاهري بأن فكرة هذا المهرجان هي تثقيفي توعوي للمجتمع ومشاركته معنا، ونسعى من خلاله لإبراز جهود المملكة العربية السعودية في مجال تعليم الكبار ومحو الأمية والجهود المبذولة لتقليص الأمية .
وفي ختام حفل الافتتاح كرم مساعد مدير تعليم جدة الفنانين التشكيليين المشاركين في المهرجان واللجان العاملة فيه .