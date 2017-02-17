صحيفة التعليم الإلكترونية: جدة - عطية الكحيلي
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دشن مساعد مدير عام التعليم بمحافظة بجدة يحيى القحطاني، عصر هذا اليوم الخميس مهرجان تعليم الكبار بجدة تحت عنوان “تعليم الكبار تعلم مستمر مدى الحياة” بممشى حي الرحاب ، وذلك بحضور عدد من القيادات التعليمية وعدد من المعلمين والطلاب .
ووقف القحطاني على انطلاقة فعاليات المهرجان مبتدئا بـركن مجتمع بلا أمية وركن رسومات الأطفال وفطن والحي المتعلم بالإضافة لركن الفن التشكيلي والرسم الحر للطلاب كما شاهد عرضا مباشرا للتعلم التنافسي بين الطلاب .
وقد شهد المهرجان زيارة مدير عام تعليم الكبار بوزارة التعليم سعود البدر ، حيث قام بجولة بين أركانه يرافقه مدير تعليم الكبار بجدة محمد الظاهري استمع خلال تلك الزيارة إلى الأنشطة والفعاليات المقامة ، وفي ختام جولته أشاد بالدور الذي تقوم به إدارة تعليم جدة ممثلة في إدارة تعليم الكبار ، وعبر عن سعادته بما لمسه وشاهده من حسن التنظيم وتنوع الفقرات وتفاعل للحضور.