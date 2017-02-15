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زارت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية نور باقادر الْيَوْمَ الأربعاء معرض نبض الفن 3 والذي افتتحه يوم أمس المدير العام للتعليم بجدة عبدالله الثقفي بمكتب وسط جدة للبنات تحت شعار ” جماليات الخط العربي ”
واعربت باقادر خلال زيارتها عن سعادتها بمستوى الابداع الذي ظهر به المعرض مؤكدة على الدور الكبير الذي تلعبه مثل هذه المعارض الفنية في اكتشاف المواهب الفنية ورعايتها وتقديمها للجمهور .
وتضمن فعاليات الزياره عروضا مسرحيه بالاضافة للقصائد الوطنية التي أشادت بأبطال الحد الجنوبي .
بعد ذلك كرمت باقادر المشاركات والقائمات على تنظيم المعرض .
من جانبها اشارت مديرة مكتب تعليم وسط جدة للبنات منال اللهيبي الى ان فعاليات المعرض الذي يقام للسنه الثالثة على التوالي سوف تستمر في فتح ابوابه للزوار حتى نهاية العام الدراسي مؤكدة ان الاهتمام بفن الخط العربي يجسده هذا المعرض الذي يسهم أيضا في ترسيخ الهوية الاسلامية والعربية