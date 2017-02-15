عقدت صباح اليوم الأربعاء ١٤٣٨/٥/١٨هـ إدارة النشاط الطلابي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض لقاءها الثاني بمشرفي النشاط الطلابي بمقر بيت الطالب ( السليمانية ) حيث بدأ اللقاء بالترحيب من مدير إدارة النشاط الطلابي الدكتور أنور أبو عباة بالحضور والشكر للدعم الذي يلقاه النشاط الطلابي من مسؤولي وزارة التعليم ممثل بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض .
وشدّد أبو عباة في حديثه على أهمية تفعيل الأنشطة الطلابية داخل المدرسة حيث يعد النشاط الطلابي من وجهة نظر التعليم الحديثة أهم ما ينبغي أن يركز عليه المنهج المدرسي كوسيلة لا غاية فالنشاط يساعد على بناء الجانب النفسي والاجتماعي والقيمي والروحي والجمالي والحركي عند إنسان المستقبل، كما أكد على ضرورة مشاركة جميع الطلاب بما تقوم به إدارة النشاط الطلابي من برامج ومسابقات وأنشطة من شأنها غرس مبادئ وقيم ديننا الإسلامي الحنيف وكذلك تقوية التلاحم الوطني وطاعة ولاة الأمر واحترام العلماء واكتشاف المهارات والمواهب الطلابية والعمل على تنميتها وتوجيهها التوجيه السليم.
يذكر أن اللقاء دار حول عدة محاور كخطة النشاط الطلابي للفصل الدراسي الثاني ومنظومة الآداء المدرسي ( النشاط الطلابي ) ومؤشر أداء النشاط وخطة الزيارات الإشرافية وملف الإنجاز.
ثم استعرض رؤوساء الأقسام السبعة ( الاجتماعي ، الفني ، الرياضي ، الكشفي ، الثقافي ، العلمي، البرامج العامة والتدريب ) المناشط التي ستفعل خلال الفصل الدراسي الثاني
ثم قدم الأستاذ أحمد الحماد شرحًا تفصيليًا عن احصائيات مؤشر الأداء لإدارة النشاط الطلابي خلال الفصل الدراسي الأول ” الزيارات ، اللقاءات ، ورش العمل ، المشاركات الخارجية ، التدريب ”
وفي ختام اللقاء شكر د. أنور أبو عباة مشرفي النشاط الطلابي على الجهود التي تبذل مما كان له الأثر في تحقيق العديد من الانجازات والنتائج الايجابية خلال الفصل الدراسي الأول، ثم استمع وأجاب على اقتراحاتهم واستفساراتهم عن النشاط الطلابي.