هي الفروق الفردية في أساليب التفكير والنمط والانفعالي والسلوكي فهناك جوانب ثلاثة للشخصية هي
الجانب المعرفي أو أنماط الاستجابات الذهنية التي تميز الفرد عن غيرة
الجانب الانفعالي أو أنماط الاستجابات الفيسولوجية التي أميز الفرد عن غيرة
الجانب السلوكي أو أنماط الاستجابات التي تبدو على الفرد والتي تميزة عن غيرة
الشعور بالسعادة مع النفس الذي يتمظهر مثلا في الاستفادة من مسارات الحياة اليومية وإشباع الدوافع والحاجات النفسية الاساسية والشعور بالامن والطمأنينة والثقة والتوافق الحياتي كالتوافق الزواجي والأسري والمدرسي والمهني والشعور بالسعادة مع الآخرين الذي يبدو في حب الآخرين والثقة فيهم واحترامهم وتقبلهم والاعتقاد في ثقتهم المتبادلة والتسامح.