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انطلاقا من رسالة وزارة التعليم في تنمية الشراكه المجتمعية للارتقاء بمهارات وقدرات منسوبي التعليم ولأن تكنولوجيا التدريب نقطة تحول لرؤية المملكة العربية السعودية٢٠٣٠،لذا تعتزم إدارة التدريب والابتعاث (بنين – بنات) بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة وبموافقة مدير عام التعليم بمحافظة جدة الاستاذ عبدالله بن أحمد الثقفي على إقامة ملتقى بعنوان ( التدريب …صناعة وتكنولوجيا )
والذي يهدف الى القاء الضوء على المستجدات العالمية المعاصرة في صناعة التدريب وتأثيرها على التطوير المهني للمعلم في القرن ٢١
وسيقام الملتقى بالشراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة والتي تستضيف الملتقى لمدة يومين 21-22 شعبان المقبل بقاعة الملك فيصل من الساعه (٨صباحا-٢ظهرا)
وحول فكرة الملتقى ذكر الاستاذ علي الغامدي مدير إدارة التدريب والابتعاث :
ان مع ظهور الاتجاهات المعاصره والتحديات الجديده في مجال تكنولوجيا التدريب ، وما اثير حول هذا المجال من قضايا وتحديات تستحق الدراسه كان لزاما مسايرتها بملتقيات تتضمن ورش عمل واجتماعات ودراسات محكمةوسيكون هذا الملتقى نقطة البدء لفضاءت ودراسات اوسع في مجال صناعة التدريب ومما نسعى له ايضا في هذا الملتقى القاء الضوء على المستجدات العالمية المعاصرة في تكنولوجيا التدريب وتاثيرها على التطوير المهني لمعلمي القرن٢١ …وعن المتحدثين بالملتقى قال الاستاذ جزاء المطيري مدير مركز التدريب ان الملتقى يضم عدداً من المتحدثين والباحثين في مجال تكنولوجيا وصناعة التدريب سواء من مشرفي التدريب في وزارة.التعليم او من اساتذة مختصين بالأكاديمات والجامعات ذات الاختصاص.
وعن اهم محاور الملتقى قالت الاستاذه غدير هاشم امير مديرة ادارةالتدريب للبنات بتعليم جدة ان اهم المحاور التي سيتضمنها الملتقى :
١- استراتيجيات التدريب الحديثه المتوافقه مع تكنولوجيا التدريب.
٢- اثر التكنولوجيا على عمليات التدريب التربوي.
3- حلول ومقترحات لأهم التحديات المعاصره في تكنولوجيا التدريب.
4- صناعه التدريب في ضوء التكنولوجيا .
وعن الفئه المستهدفه قالت :
١- عدد٦٠٠ من شاغلي وشاغلات الوظائف التعليميه لوزاره التعليم ( قيادات ، مدراء، مشرفين، معلمين).