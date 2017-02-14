أعلن المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك د. عمر بن أحمد الشريف عن إنشاء مراكز للتدريب التربوي للبنين والبنات في محافظة ضباء وبقية محافظات المنطقة بعد اعتمادها من المجلس التعليمي في المنطقة وذلك خلال لقائه صباح اليوم بقائدي وقائدات المدارس في محافظة ضباء ومراكزها بحضور المساعد للشؤون التعليمية ماجد بن عبدالرحمن القعير وذلك بقاعة مكتب التعليم بضباء لقائدي المدارس وعبر الشبكة الهاتفية لقائدات المدارس وذلك على هامش الملتقى السنوي لمديري مكاتب التعليم في المحافظات المنعقد في ضباء إذ ناقش اللقاء محاور عدة تضمنت أهمية القيادة المدرسية والتطوير بالتدريب وتحفيز القيادات التعليمية بتفعيل الجودة في ضوء المعايير المهنية المعتمدة والارتقاء بأداء القيادات التعليمية في المدارس، كما حثهم مدير التعليم على أهمية بذل الجهد المتواصل في الحرص والاهتمام بأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات والعناية بتحفيز المعلمين والمعلمات. كما تحدث المساعد للشؤون التعليمية خلال اللقاء عن دور القائد في مواجهة التحديات والمعوقات التي تواجهه في العمل التعليمي والعناية بالأنشطة المدرسية وأهمية التخطيط لنجاح قائد المدرسة بعد ذلك تم فتح الحوار بين مدير التعليم مع قيادات المدارس والإجابة عن استفساراتهم ورصد مقترحاتهم التي تهدف إلى تطوير الأداء التعليمي.