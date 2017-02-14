انطلقت اليوم بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف اختبارات أولمبياد اللغة العربية لطالبات المرحلة الثانوية بمركز تدريب الطالبات الواقع بمدرسة ثانوية البندري بنت عبدالعزيز برعاية مديرة إدارة نشاط الطالبات الأستاذة فوزيه الحارثي ومنسقة المجال الثقافي الأستاذة : منال الحمياني .
الجدير ذكره أن هذا المشروع الوزاري الذي تشرف عليه إدارة نشاط الطالبات يعنى بتأهيل مجموعة من الطالبات في جميع مهارات اللغة العربية للمشاركة في أولمبياد اللغة العربية على مستوى العالم العربي ، بهدف .. تعميق الإعتزاز بالدين والولاء للملك والإنتماء للوطن ، وإكساب الطالبات القدرة على الحوار بلغة عربية فصحى خالية من الأخطاء , وكذلك تدريب مجموعة من الطالبات في جميع مهارات اللغة العربية بدرجة عالية وصقل المواهب الطلابية في المجالات الثقافية المتعددة .