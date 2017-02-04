تعتزم وزارة التعليم طرح بعض الوظائف الشاغرة في الفترة المقبلة، والإعلان عنها من قبل وزارة الخدمة المدنية، وذلك لسد فراغ المتقاعدين الذين تجاوز عددهم 19 ألف معلم ومعلمة.
وقالت مصادر بالوزارة، إن “التعليم” تعمل على اتخاذ إجراءات أخرى للاستفادة من كوادرها بالشكل المطلوب، لا سيما أن هناك فائضًا للمعلمين والمعلمات في بعض المدارس.
وبينت المصادر، أن التعليم تأمل في اتخاذ خطوات لمواجهة نقص الكوادر دون أن تكون هناك حاجة لتوظيف كامل أعداد المتقاعدين، ومن بين هذه الخطوات:
– تخفيف الأعباء الإدارية عن المعلمين والقيادات التعليمية لضمان التركيز على العملية التعليمية.
– تقليل التكاليف وتحسين الجودة للخدمات المساندة.
– تطوير نموذج جديد لتشغيل المدارس الحكومية بحيث يتم تحويل 2000 مدرسة حكومية لتشغيلها من قبل مؤسسات اقتصادية صغيرة الحجم.
– إعادة هيكلة بعض المدارس بما يتناسب مع أعداد الطلاب والطالبات.
– ضم بعض المدارس التي يقل فيها عدد الطلاب والطالبات عن النصاب إلى مدارس اخرى.
– دراسة سحب قادة المدارس الأهلية المعارين من المدارس الحكومية من تلك المدارس وإخضاعها لرقابة هيئة تقويم التعليم العام بدلا من إقحام التعليم في الرقابة.
– تشجيع مشاركة القطاع الأهلي في الاستثمار في التعليم العام بما في ذلك رياض الأطفال.
– التوسع في القسائم التعليمية الحكومية للدراسة في المدارس الأهلية.
– إنشاء شركة للموارد البشرية، هدفها خصخصة الوظائف التعليمية.
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محمود علي احمد
09/02/2017 في 8:42 ص[3] رابط التعليق
معلم خبير كيمياء
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