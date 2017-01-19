قدّم منسوبو مكتب التعليم بالروابي الأستاذ محمد أبا الخيل مدير المكتب والأستاذ رشيد البداح مساعد مدير المكتب للشؤون التعليمية والأستاذ سعد الغامدي مساعد مدير المكتب للشؤون المدرسية والأستاذ فهد العتيبي مشرف التربية الفنية التهنئة للأستاذ سعيد الزهراني لتكليفه مديرًا لمكتب التعليم بشرق الرياض والأستاذ محمد الحمد لتكليفه مساعدًا لمدير المكتب للشؤون المدرسية وذلك في زيارة صباح اليوم الخميس الموافق ١٤٣٨/٤/٢١هـ لمكتب الشرق وتم خلال الزيارة بحث جوانب التعاون بين المكتبين في جميع المجالات والتطرق لمشروع التوأمة بين المكتبين في برامج النشاط الطلابي والذي سينطلق بمشيئة الله الفصل الدراسي الثاني .
من جهته شكر الزهراني منسوبي مكتب التعليم بالروابي على مبادرتهم بالزيارة وتقديم التهنئة وأن ذلك غير مستغرب عليهم فقد عودونا على التميز متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.