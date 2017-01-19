نفذت إدارة أمانة تعليم مكة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة العديد من المنجزات خلال الفصل الدراسي الأول لعام 1438-1437هـ كتصميم مقطع فيديو عن اليوم الوطني 86 يحوي 135 مشهدا فأكثر استهدف منسوبي إدارة تعليم مكة وزوار حسابها في الانستجرم ، كما أعدت وقف برادة ماء واحتساب أجرها لشهداء الوطن بمناسبة اليوم الوطني 86 استهدف 500 مراجعة لإدارة تعليم مكة ، وإصدار قرارات تكليف القيادات بتعليم مكة وتجميع السيرة الذاتية للقيادات استهدفت 52 قائد وقائدة وتنفيذ اجتماعات استهدفت 74 قائد وقائدة وشرح أدلة مؤشرات الأداء لـ 36 منسق ومنسقة للإدارات المعنية بالمؤشرات وإعداد 72 نشرة تثقيفية وإثرائية لمؤشرات الأداء وتحديث 72 دليل إجرائي لعمليات الأمانة والعمليات المشتركة وفق نظام الجودة الشاملة ومتابعة 72 رصد بيانات المؤشرات في البرنامج الالكتروني للأمانة العامة بالوزارة والإجابة على الاستفسارات الخاصة بذلك استهدف قادة ومنسقو الإدارات التي تتعامل مع الأمانة وإعداد 74 فأكثر استبانات لمجلس التعليم ورضى المستفيد الذي استهدف قادة الإدارات المعنية بالمؤشرات وأعضاء مجلس التعليم ومراجعي الأمانة .
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وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية يُدشن ورشة عمل مبادرة إنتاج مواد تعليمية للتعريف بالحرم الشريف
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إدارة أمانة تعليم مكة تعرض منجزاتها للفصل الدارسي الأول لعام 1438هـ
إدارة أمانة تعليم مكة تعرض منجزاتها للفصل الدارسي الأول لعام 1438هـ
صحيفة التعليم ؛ مكة المكرمة - صالح السلمي
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