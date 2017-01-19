خصصت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد هاتفا إرشاديا لتقديم الإرشادات التربوية و النفسية للطلاب والطالبات بفترة الاختبارات وذلك بهدف إرسادهم بفن التعامل الإيجابي مع الاختبارات، كيفية التغلب على قلق الاختبارات، فنيات الاستذكار الجيد وغيرها من المشكلات التربوية والنفسية التي قد تشكل عائقا للطالب والطالبة.
وقد استقبل مشرفو ومشرفات الإدارة منذ مطلع الاختبارات اتصالات الطلاب على الرقم ٠١٢٥٥٨٤٠٣١ بمتابعة من مدير التوجيه والإرشاد للبنين الأستاذ إبراهيم الثبيتي والطالبات على الرقم ٠١٢٥٤٠٢٦٦٧ بمتابعة من مديرة التوجيه والإرشاد الدكتورة عزة الشهري وذلك من الساعة ٩ وحتى ١٢ صباحا طيلة أيام الاختبارات.