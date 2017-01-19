اختتمت مدرسة أبي بكر الصديق الابتدائية والمتوسطة بالشعراء التابعة لإدارة تعليم محافظة المخواة برنامجها المدرسي للموهوبين للعام١٤٣٧_١٤٣٨ بريادة الأستاذ محمد علي السعدي الزهراني؛ حيث أن البرنامج اشتمل على نوعين خلال الفصل الدراسي المنصرم من حيث التنفيذ داخل المدرسة وخارجها ،ومن البرامج التي تم تنفيذها داخل المدرسة, البرنامج المدرسي ومشروع التعرف والأولمبياد الوطني والمواهب الخاصة ومبادرة تعزيز الانتماء الوطني،والتفكير،وفكر معنا ،ودورة تدريبية في التفكير الإبداعي، حيث بلغ عدد مجموع الطلاب المستفيدون ٣٨٤ طالبآ، بينما البرامج التي تم تنفيذها خارج المدرسة بلغ عدد مستفيديها ٣٥ طالبآ من عدة مدارس داخل القطاع، وتضمن برنامج الموهوبين عدة مشاركات داخلية وخارجية مثل اليوم الوطني واليوم العالمي للغة العربية وجائزة الباحة في الأعمال والمجسمات الفنية،وأقام معرضآ ختاميآ بذلك، وعبر القائد التربوي الأستاذ عبدالله محمد رزق الله الزهراني عن مدى سروره بما حققه معرض الموهوبين بالمدرسة من انجازات بمعايير عالية واستفادة للطلاب وإظهارآ لمواهبهم، وقدم شهادة شكر وتقدير لرائد الموهوبين الأستاذ محمد علي سالم السعدي على ما بذله من جهود في إبراز مواهب الطلاب وتنميتها.
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مدرسة أبي بكر الصديق تختتم برنامج الموهوبين المدرسي
مدرسة أبي بكر الصديق تختتم برنامج الموهوبين المدرسي
صحيفة التعليم الالكترونية : المخواة - محمد الزهراني
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التعليقات 1
أبو سعود الزهراني
19/01/2017 في 5:35 م[3] رابط التعليق
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رابط التقرير الختامي بصيغة pdf
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