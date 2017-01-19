قام مساعد مدير مكتب التعليم بالمسارحة والحرث للشئون التعليمية الأستاذ موسى قوفشي بزيارة لتفقد سير الإختبارات لمدرسة المرابي المتوسطة و الثانوية ، و قد تجول القوفشي برفقة قائد المدرسة الأستاذ أحمد علي سلطان حكمي على قاعات الإختبار في المرحلتين المتوسطة و الثانوية و قاعات برنامج التربية الخاصة .
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“القوفشي” يتفقد سير الإختبارات في متوسطة وثانوية المرابي
“القوفشي” يتفقد سير الإختبارات في متوسطة وثانوية المرابي
صحيفة التعليم الالكترونية : جازان - إساماعيل الحكمي
ثم قام بزيارة لجنة التحكم بالإختبارات و اطلع على أعمال اللجنة واللجان الفرعية الأخرى و أثنى على سير عملية الإختبارات بالمجمع ، يجدر بالذكر أن “القوفشي” يعد من القيادات التعليمية المتميزة في تعليم جازان ومكتب تعليم المسارحة والحرث .
ثم قام بزيارة لجنة التحكم بالإختبارات و اطلع على أعمال اللجنة واللجان الفرعية الأخرى و أثنى على سير عملية الإختبارات بالمجمع ، يجدر بالذكر أن “القوفشي” يعد من القيادات التعليمية المتميزة في تعليم جازان ومكتب تعليم المسارحة والحرث .
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