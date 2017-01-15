أكثر من أربعة ملايين طالب وطالبة بمختلف مدارس المملكة يتقدمون اليوم – الأحد – ﻷداء اختبارات الفصل الأول

المحتوى السابق المحتوى التالي 461841 طالباً وطالبة يؤدون الاختبارات بمدارس الرياض غداً