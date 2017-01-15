يتقدم صباح اليوم الأحد أكثر من أربعة ملايين طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية في مختلف مدارس مناطق المملكة لأداء اختبارات الفصل الـدراسي الأول من العام الدارسي الحالي 1438/1437هـ . وقد اتخذت كافة الإدارات التعليمية بمختلف مناطق المملكة استعداداتها لتهيئة المناخ المناسب للطلبة والطالبات لأداء الامتحانات بكل طمأنينة وسهولة. وأكدت وزارة التعليم في تعليماتها التي صدرت لجميع الإدارات التعليمية بمناطق المملكة على توفير جميع الوسائل والمستلزمات للطالبات وتجهيز قاعات الامتحانات وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات بكل طمأنينة ، وإعداد خطة لمتابعة سير الامتحانات في جميع المدارس من خلال جولات إشرافية يومية طوال أيام الاختبارات يقوم بها المشرفون التربويون بإدارات التعليم بالمناطق وفق خطة يومية من قبل إدارة الاشراف التربوي وكذلك مراكز الاشراف في المحافظات التي تؤدي دورها الإشرافي في مدارس المحافظات والمراكز التابعة لمناطق المملكة .
الجدير بالذكر أنه سوف تبدأ إجازة معلمو ومعلمات ( الصف الأول ) في المرحلة الابتدائية الحاصلين على حوافز الصفوف الأولية بنهاية دوام يوم الخميس القادم الموافق الحادي والعشرين من شهر ربيع الثاني الحالي ، فيما ستبدأ إجازة بقية المعلمين والمعلمات في جميع المراحل الدراسية بنهاية دوام يوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من شهر ربيع الثاني الحالي، وستكون عودة الجميع مع بداية الـغصل الدراسي الثاني يوم الأحد الموافق الثامن من شهر جمادى الأولى القادم .
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أكثر من أربعة ملايين طالب وطالبة بمختلف مدارس المملكة يتقدمون اليوم – الأحد – ﻷداء اختبارات الفصل الأول
أكثر من أربعة ملايين طالب وطالبة بمختلف مدارس المملكة يتقدمون اليوم – الأحد – ﻷداء اختبارات الفصل الأول
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
يتقدم صباح اليوم الأحد أكثر من أربعة ملايين طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية في مختلف مدارس مناطق المملكة لأداء اختبارات الفصل الـدراسي الأول من العام الدارسي الحالي 1438/1437هـ . وقد اتخذت كافة الإدارات التعليمية بمختلف مناطق المملكة استعداداتها لتهيئة المناخ المناسب للطلبة والطالبات لأداء الامتحانات بكل طمأنينة وسهولة. وأكدت وزارة التعليم في تعليماتها التي صدرت لجميع الإدارات التعليمية بمناطق المملكة على توفير جميع الوسائل والمستلزمات للطالبات وتجهيز قاعات الامتحانات وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات بكل طمأنينة ، وإعداد خطة لمتابعة سير الامتحانات في جميع المدارس من خلال جولات إشرافية يومية طوال أيام الاختبارات يقوم بها المشرفون التربويون بإدارات التعليم بالمناطق وفق خطة يومية من قبل إدارة الاشراف التربوي وكذلك مراكز الاشراف في المحافظات التي تؤدي دورها الإشرافي في مدارس المحافظات والمراكز التابعة لمناطق المملكة .
يتقدم صباح اليوم الأحد أكثر من أربعة ملايين طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية في مختلف مدارس مناطق المملكة لأداء اختبارات الفصل الـدراسي الأول من العام الدارسي الحالي 1438/1437هـ . وقد اتخذت كافة الإدارات التعليمية بمختلف مناطق المملكة استعداداتها لتهيئة المناخ المناسب للطلبة والطالبات لأداء الامتحانات بكل طمأنينة وسهولة. وأكدت وزارة التعليم في تعليماتها التي صدرت لجميع الإدارات التعليمية بمناطق المملكة على توفير جميع الوسائل والمستلزمات للطالبات وتجهيز قاعات الامتحانات وتهيئة الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات بكل طمأنينة ، وإعداد خطة لمتابعة سير الامتحانات في جميع المدارس من خلال جولات إشرافية يومية طوال أيام الاختبارات يقوم بها المشرفون التربويون بإدارات التعليم بالمناطق وفق خطة يومية من قبل إدارة الاشراف التربوي وكذلك مراكز الاشراف في المحافظات التي تؤدي دورها الإشرافي في مدارس المحافظات والمراكز التابعة لمناطق المملكة .
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