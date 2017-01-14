عقد سعادة مدير مكتب التعليم بمحافظة بحرة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ فيصل بن ذياب الحازمي وبحضور مساعده للشؤون التعليمية الأستاذ بندر المعبدي اجتماعا بمكتبه صباح الخميس14/4/1438بعموم المشرفين التربويين بالمكتب وفي بداية الاجتماع رحب سعادته بزملائه وشكرهم على جهودهم المبذولة واطلع على استعدادات مدارس المحافظة لاختبارات الفصل الدارسي الأول ثم تحدث عن أهمية المتابعة الدقيقة لسير الاختبارات والعمل على تسهيل كافة العقبات وتذليلها أمام قادة المدارس وتقديم العون والدعم اللازم لهم للخروج بالاختبارات بالصورة المناسبة ووفق ماخطط لها من قبل وزارة التعليم كماتحدث الأستاذ بندر المعبدي عن أهمية متابعة ضوابط التصحيح الآلي وأعمال اللجان وناقش مع الزملاء مستجدات اللوائح والخطط وأدلة الاختبارات وفي الختام شكر الحازمي زملاءه ودعا الله سبحانه وتعالى أن يوفق الطلاب ويسددهم .