نفذت وحدة العلوم المسلكية بمكتب التعليم بالشفا ورشة بعنوان ” إدارة الدرس وفق استراتيجيات التعلم النشط ” مؤخراً في ثانوية المنهاج الاهلية حيث استهدف معلمات التخصص , وذلك بحضور رئيسة قسم العلوم المسلكية بإدارة الاشراف التربوي بمنطقة الرياض الاستاذة / جواهر الحوشان.
واستهلت من قبل رئيسة وحدة المتابعة بالمكتب المشرفة التربوية الاستاذة / هدى الدوسري , تضمنت اساليب اكتساب المعلمات مهارة إدارة الدرس الفعال في البيئة الصفية وفق أسس التعلم النشط.
واحتوت الورشة عدد من الجلسات بأشراف وتنفيذ رئيسة وحدة العلوم المسلكية محاور منها تنفيذ وتدريب المعلمات على تطبيق استراتيجيات التعلم النشط وبمشاركة المعلمة/ منيرة البقمي من ث(89) واحتوت على عدد من المواضيع منها تطبيقات عملية والتعريف بالتعلم النشط و دور كل من المعلمة والطالبة في التعلم النشط و كذلك اسس التعلم النشط و مميزات التعلم النشط حيث تناولت معوقات التعلم النشط وكذلك التعريف بالأنشطة التعليمية وانواع و اغراض ومواصفات الانشطة الناجحة و تهيئة الدرس لتطبيق استراتيجية التعلم النشط الناجح ,واختتمت الورشة بتطبيقات عملية من قبل المعلمات نالت استحسان الجميع , كما أكدت المشرفة التربوية الاستاذة /هدى الدوسري , بأهمية تطبيق التعلم النشط وفق معايير تربوية ومخططة لتسهم في رفع التحصيل العلمي للطالبة قبل تنفيذ الدرس.