أقامت شعبة القيادة المدرسية بمكتب التعليم بأحد رفيدة برنامجاً بعنوان ” القيادة الواعدة ” لوكلاء مدارس المحافظة , وأوضح مشرف القيادة المدرسية بالمكتب الأستاذ عبدالله حمران، أن البرنامج يأتي لتهيئة وكلاء المدارس بالقطاع التعليمي بالمحافظة لمهام القيادات المدرسية مستقبلاً، حيث استهدف البرنامج 15 وكيلاً من مختلف المراحل الدراسية على مدى يومين ،تخلله العديد من المداخلات والورش والمناقشات التي تجعل من وكيل المدرسة قائداً تربوياً ملما بجوانب العمل ،ومهيأ للتعامل مع المواقف التربوية والتعليمية عندما يتولى قيادة المدرسة مستقبلاً ،وكيفية التغلب على العقبات والصعوبات التي قد تواجهه , واختتم البرنامج بشرح لرصد مؤشرات الأداء المدرسي في البرنامج الوزاري المخصص لذلك .
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تعليم أحد رفيدة يهيئ 15 وكيلاً للقيادة المدرسية
تعليم أحد رفيدة يهيئ 15 وكيلاً للقيادة المدرسية
صحيفة التعليم الالكترونية : أحد رفيدة - علي ال قليل
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