سلم مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، أمس شيكات الدعم المادي لـ 12 مدرسة من مدارس التطوير ، بحضور مدير وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس الأستاذ حسن العلكمي ، فيما قامت مساعدة المدير العام للتعليم الأستاذة نورة آل مفرح بتسليم شيكات مماثلة لمدارس التطوير في قطاع البنات.
واوضحت مديرة وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس الأستاذة بهية الحفظي أن عدد المدارس المستهدفة في قطاع البنات ١٢ مدرسة ، وسيسهم الدعم الجديد في تحقيق أهداف المدارس وتطوير أدائها , يذكر أن إجمالي المبالغ المصروفة لمدارس التطوير بلغت 270 ألف ريال .
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ربع مليون لدعم مدارس التطوير بتعليم عسير
ربع مليون لدعم مدارس التطوير بتعليم عسير
صحيفة التعليم الالكترونية : عسير - نورة أل قيس
سلم مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، أمس شيكات الدعم المادي لـ 12 مدرسة من مدارس التطوير ، بحضور مدير وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس الأستاذ حسن العلكمي ، فيما قامت مساعدة المدير العام للتعليم الأستاذة نورة آل مفرح بتسليم شيكات مماثلة لمدارس التطوير في قطاع البنات.
سلم مدير عام التعليم في منطقة عسير الأستاذ جلوي آل كركمان ، أمس شيكات الدعم المادي لـ 12 مدرسة من مدارس التطوير ، بحضور مدير وحدة البرنامج الوطني لتطوير المدارس الأستاذ حسن العلكمي ، فيما قامت مساعدة المدير العام للتعليم الأستاذة نورة آل مفرح بتسليم شيكات مماثلة لمدارس التطوير في قطاع البنات.
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