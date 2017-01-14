يؤدي أكثر من 112 ألف طالب وطالبة ألف طالب طالبة من طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية يوم غدا الأحد اختبارات الفصل الدراسي الأول بتعليم عسير ، وأوضح مدير عام التعليم الأستاذ جلوي آل كركمان أنه تم إعداد خطة لمتابعة ودعم الاختبارات في كافة المدارس ، وتشكيل لجنة فرعية للاختبارات في كل مدرسة ، بما يضمن أداء الطلاب والطالبات لاختباراتهم بكل يسر وسهولة ، لافتاً إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية في الإدارة العامة ” بنين وبنات” للدعم الفني بالمدارس في “برنامج نور” .
وأشار آل كركمان إلى أن أكثر من 350 مشرفا ومشرفة سيعملون على متابعة سير الاختبارات في الميدان ، فضلا عن قيام فرق من الوحدة الصحية بجولات على المدارس بهدف تقديم الخدمات العلاجية والاستشارات الطبية للمحتاجين ، فيما حث قادة وقائدات المدارس على تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات خلال أيام الاختبارات .