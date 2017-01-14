حصلت حياة الصوينع على درجة الماجستير في تخصص “اللغة الانجليزية ”، من جامعة القصيم بتقدير امتياز.
أسرة صحيفة “التعليم ” تهنئ الصوينع على نيلها درجة الماجستير، وتتمنى لها المزيد من النجاح والتفوق في حياتها العملية .
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حياة الصوينع تحصل على درجة الماجستير في اللغة الانجليزية من جامعة القصيم
حياة الصوينع تحصل على درجة الماجستير في اللغة الانجليزية من جامعة القصيم
صحيفة التعليم الإلكترونية : القصيم - راضي الزويد
حصلت حياة الصوينع على درجة الماجستير في تخصص “اللغة الانجليزية ”، من جامعة القصيم بتقدير امتياز.
حصلت حياة الصوينع على درجة الماجستير في تخصص “اللغة الانجليزية ”، من جامعة القصيم بتقدير امتياز.
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التعليقات 1
أبو سعود الزهراني
14/01/2017 في 12:35 ص[3] رابط التعليق
وفقها الله وجعل شهادتها عون لها على الخير والمثوبة
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