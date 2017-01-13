التعليم تعلن عن تفاصيل دليل القبول والتسجيل (المطوّر) في كافة المراحل التعليمية

المحتوى السابق المحتوى التالي قائد ثانوية الأبناء الأولى بتبوك الأستاذ محمد الأسمري يحصل على درجة الماجستير