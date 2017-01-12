تبدأ وزارة التعليم الفصل الدراسي الأول الحالي تطبيق الضوابط العامة لاختبارات اللغة الإنجليزية وفقاً للدليل الإرشادي لمعلمي اللغة الإنجليزية التي وافق عليها معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى.
ورفع وكيل وزارة التعليم للمناهج والبرامج التربوية الدكتور محمد بن عطية الحارثي شكره وتقديره لمعالي وزير التعليم على موافقته على اعتماد الضوابط واللوائح التفسيرية لها، مبيّنا أن هذه الضوابط تأتي انطلاقا من أهمية تجويد مخرجات تعليم اللغة الإنجليزية بما يتوافق مع (رؤية المملكة 2030). وقال الحارثي إن الوزارة وفرت سلاسل لغة إنجليزية عالمية بنيت وفق إطار عالمي في مجال تعلم واكتساب اللغة الإنجليزية بما يحقق متطلبات المعايير العالمية في هذا المجال، مؤكدا أن هذه السلاسل متكاملة بمواد مصاحبة سمعية وتفاعلية وورقية، ولأهمية قياس مهارات ما يتعلمه الطالب فقد عممت الوزارة على جميع المدارس منذ بداية الفصل الدراسي الجاري جميع الضوابط العامة التي من أبرزها: توزيع درجات اختبار نهاية الفصل الدراسي لمادة اللغة الإنجليزية للمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية بنظاميها (الفصلي والمقررات)؛ لاعتماد تطبيقه بدءاً من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1437/1438هـ. وأضاف وكيل الوزارة للمناهج أنه “حرصاً من الوزارة ممثلة بوكالة المناهج على جودة العمل فقد تم تعميم جميع اللوائح التفسيرية على كافة إدارات التعليم”.
وأوضح د. الحارثي أنّ “من أبرز ما جاء في هذه الضوابط أنه فضلا عن الاختبار التحريري، تمّ استحداث اختبار للاستماع يطبّق لأول مرة هذا العام بشكل تنظيمي ليحقق الهدف المنشود منه”، مشيرا إلى أن “درجات اختبار الاستماع ستوزع على بقية فقرات مهارتي القواعد والمفردات بالنسبة لطلاب وطالبات العوق السمعي”.
وأبدى الحارثي أمله في إرسال المرئيات والمقترحات التي يتم رصدها حول تطبيق هذه الضوابط إلى مشروع تطوير اللغة الإنجليزية بالإدارة العامة للمناهج بوكالة الوزارة للمناهج.
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وزارة التعليم تبدأ تطبيق ضوابط اختبارات اللغة الإنجليزية ￼
صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات - فائز التمامي
تبدأ وزارة التعليم الفصل الدراسي الأول الحالي تطبيق الضوابط العامة لاختبارات اللغة الإنجليزية وفقاً للدليل الإرشادي لمعلمي اللغة الإنجليزية التي وافق عليها معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى.
تبدأ وزارة التعليم الفصل الدراسي الأول الحالي تطبيق الضوابط العامة لاختبارات اللغة الإنجليزية وفقاً للدليل الإرشادي لمعلمي اللغة الإنجليزية التي وافق عليها معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى.
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