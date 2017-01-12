ضمن سلسلة البرامج التوعوية لمنسوبي الإدارة العامة للتعليم بالطائف استقبل المدير العام د.محمد بن حسن الشمراني بمكتبه فريق البرنامج التوعوي الذي نفذته إدارة الأمن والسلامة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر وادارة الدفاع المدني برنامج توعوي عن وسائل الأمن والسلامة والإسعافات الأولية على مسرح الإدارة .
و يهدف البرنامج إلى زيادة مستوى السلامة والوعي الوقائي في حالات الحوادث والإصابات والحالات الطارئة .
حيث تناول الرائد المهندس خالد الزهراني مساعد قسم السلامة بالدفاع المدني الحديث عن وسائل السلامة وكيفية التعامل معها ، والسلامة المدرسية وسلامة المباني والمنشآت ، وأهم الواجبات العامة لمسؤول السلامة .
فيما تحدث أ. عبدالله الصخري مشرف التدريب بهيئة الهلال الأحمر السعودي عن الإسعافات الأولية وإرشادات عامة عن كيفية التعامل مع الحوادث والمصابين ، والحالات الطارئة ، مستعرضًا خطوات عملية لإسعاف المصابين .
وفي الختام شكر مدير إدارة الأمن والسلامة سلطان الطلحي المتحدث الرسمي الإعلامي للهلال الأحمر أ. شادي الثبيتي والمشاركين في البرنامج على المادة الإثرائية المقدمة في اللقاء .