أقيم صباح اليوم في مدرسة حنين الابتدائية التابعة لمكتب التعليم بالظهران مهرجان رياضي ترفيهي غذائي
تحت مسمى مهرجان حنين ( صحة ولياقة ) شارك فيه 270 طالباً تم تقسيمهم إلى 22 فريقاً ومع كل فريق معلم شاركوا في 11 لعبة وكان بين كل لعبة وأخرى وجبة غذائية صحية وشارك في إدارة التحكيم 50 طالباً
صحيفة التعليم الإلكترونية تواصلت مع قائد المدرسة الأستاذ فيحان البقمي والذي قال “حققنا من خلاله تهيئة بيئة مدرسية جاذبة حيث وذكر البقمي بحضور مشرف القيادة المدرسية بمكتب تعليم الظهران
الأستاذ أحمد الشهري المهرجان وكذلك المشرف المنسق عبدالهادي المطيري ومشرف النشاط بالمكتب فيصل الدوسري وقائد مدرسة الجامعة الابتدائية الأستاذ نبيل الصغير وبعضا من أولياء الأمور
وأوضح البقمي بأن المهرجان كان من تنظيم الأستاذ ناصر العجاجي معلم التربية البدنية بالمدرسة ومشاركة زملائه المعلمين في المدرسة وبقيادة قائد المدرسة الأستاذ فيحان البقمي.
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شارك فيه 270 طالباً
ابتدائية حنين بالظهران تقيم مهرجان ( صحة ولياقة )
صحيفة التعليم الإلكترونية: الظهران
أقيم صباح اليوم في مدرسة حنين الابتدائية التابعة لمكتب التعليم بالظهران مهرجان رياضي ترفيهي غذائي
أقيم صباح اليوم في مدرسة حنين الابتدائية التابعة لمكتب التعليم بالظهران مهرجان رياضي ترفيهي غذائي
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