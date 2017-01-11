اختتمت صباح اليوم المباراة النهائية بمدرسة ذات الصواري اللابتدائية والتابعة لإدارة التعليم بجدة والتي تتبع لمكتب التعليم بمركز الوسط وذلك في ختام أنشطة التربية الرياضية بالمدرسة والتي كانت تحت إشراف معلم التربية الرياضية الأستاذ ناصر زاهر الشهري والأستاذ ثابت العسيري والأستاذ محمد الزهراني وبقيادة القائد التربوي الأستاذ سطام الحارثي
حيث تم تكريم الفريق الفائز ببطولة كرة القدم وهم طلاب الصف السادس ج على طلاب الصف الخامس ج هذا وقد كرم قائد المدرسة الحارثي الفريق الفائز بكاس البطولة والميداليات الذهبية
الجدير بالذكر بأنه قد تم تكريم معلمي التربية البدنية بالمدرسة نظير تميزهم في اداء رسالتهم السامية.