كرم مدير مكتب التعليم بالصفا الأستاذ على كرات الطالب عبدالرحمن محمد ياسين بعد تحقيقه بطولة المملكة للهيئات وحصوله على الميدالية الذهبية في لعبة الكاراتيه لفئة الشباب حيث يدرس الطالب في الصف الأول ثانوي بمدارس أنجال الصفوة التابعة لمكتب التعليم بالصفا بجدة وسبق للطالب تحقيق العديد من البطولات على مستوى جدة والغربية.
الأخبار الرئيسية
جديد الأخبار
وكيل وزارة التعليم /د. الحارثي يجتمع بمسؤولي رئاسة الحرمين الشريفين وبعض الخبراء ومبادرة مكة ترى النور الفصل القادم
75 0
ياسين بطل المملكة في الكاراتيه
لا يوجد وسوم
0 58
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.m3llm.net/?p=243075