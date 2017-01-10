اجتمع المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي مع أوقاف الشيخ صالح الراجحي مساء اليوم الثلاثاء ١٢ / ٤ / ١٤٣٨ هـ وذلك لمناقشة تنفيذ مشاريع وقفية نوعية للتعليم بمكة المكرمة ودعم مجمع تحفيظ القرآن الكريم للبنات الذي تم إنشاؤه على نفقة الشيخ صالح الراجحي.
وقدم المدير العام شكره وتقديره لأوقاف الشيخ صالح الراجحي لإسهاماتها المتنوعة في خدمة جمعيات تحفيظ القرآن الكريم في مختلف مناطق المملكة منذ سنوات طويلة وللمشروعات التي قامت بها إدارة الأوقاف في مجالات التعليم ونشر وخدمة كتاب الله الكريم من خلال إنشاء المجمعات التعليمية لتحفيظ القرآن الكريم للبنين والبنات، مؤكدا حرص إدارة تعليم مكة المكرمة على تنفيذ مثل هذه المشاريع لتحقيق الريادة والإتقان في تعليم القرآن الكريم وحفظه وتدبر معانيه،.
والسعي إلى تعليم القرآن الكريم تلاوة وتجويداً وحفظاً وتدبراً بشتى طرق التدريس ووسائل التقنية الحديثة وصولاً إلى مخرجات متميزة من أجل بناء جيل واعي يخدم دينه ووطنه.
داعيا الله عز وجل بأن تكون هذه المشاريع في ميزان حسناتهم.
ومن جانبه أشاد الدكتورعبدالله المطوع بهذه المبادرة من تعليم مكة، شاكرا إتاحة الفرصة لفتح آفاق واسعة للشراكة لهذه المشاريع الوقفية النافعة والمحققة لرغبة الواقف رحمه الله.
جدير بالذكر أن أوقاف الشيخ صالح الراجحي تقدم 6000 آلاف وجبة إفطار يوميا لمدارس الجاليات.