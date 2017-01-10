تعليم مكة ينفذ مشاريع وقفية نوعية مع أوقاف الشيخ صالح الراجحي

المحتوى السابق المحتوى التالي برعاية مساعدة الشؤون التعليمية : تعليم مكة يدشن مكتب التعليم الأهلي والأجنبي.