دشنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مكتب التعليم الأهلي والأجنبي وذلك برعاية مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية آمنة محمد الغامدي يوم الثلاثاء الموافق ١٤٣٨/٤/١٣هـ بحضور مساعدة مدير مكتب التعليم الأهلي فاطمة الزهراني ومنسوبي ومنسوبات مكتب التعليم الأهلي بمكة المكرمة وعدد من مديرات الإدارات التعليمية ومكانب التعليم ، حيث عبرت الغامدي عن بالغ سعادتها بما رأته من إبداع جميل وإنجاز مثمر ، مثمنة جهود كل من قدم يد العون وساهم في هذا المشروع ودعمه، مبينةً بأن هذا اليوم هو يوم الحصاد الذي رأينا فيه الواقع يتجسد في أبهى حلة، حيث أن مكتب التعليم الأهلي والأجنبي يعد منارةً للعلم في مدارس التعليم الأهلي والأجنبي ،كما أبانت بأن إنشاء وكالة مستقلة للتعليم الأهلي والأجنبي يهدف إلى ضم إدارات التعليم الأهلي والأجنبي للبنين والبنات في مكتب واحد وفق إجراءات موحدة وذلك لضمان تجويد العمل ورفع مستوى الأداء ، مبينةً بأن مكتب التعليم الأهلي والأجنبي يهدف إلى ضمان تقديم التعلم في المؤسسات الأهلية بمنطقة مكة المكرمة لتحقيق الجودة والتأكد من قيامها بالتعليم وفقً لسياسة التعليم بالمملكة والأنظمة واللوائح المنظمة للتعليم الأهلي والعالمي ،متمنيةً للجميع دوام التوفيق والنجاح.
تلا ذلك كلمة مساعدة مدير مكتب التعليم الأهلي والأجنبي التي رحبت بجميع الحاضرات من مديرات الإدارات ومديرات المكاتب والمشرفات ، كما شكرت الله على هذه النعمة التي حباها إياها، مؤكدة على أن النعم تدوم بشكرها وسألت الله أن يبارك في العمل وأن يكون نتاجه خير على الجميع ، مثمنةً جهود كل من دعم وقدم يد العون سواء ماديا ً أو معنوياً ، وتقدمت بجزيل الشكر إلى مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي ومساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية آمنة الغامدي على دعمهما ومساهمتهما في تبني فكرة توجيه الوزارة إلى إنشاء مبنى مستقل للتعليم الأهلي والاجنبي للبنين والبنات في مكتب واحد وفق إجراءات موحدة ، كما شكرت جميع الداعمين من ملاك المدارس الأهلية الذين رعوا تأسيس المكتب وبناءه وهم ( منظومة الفضل والفرقان والبتول ، الأنجال، الفرسان ، طلائع الإيمان ، المعرفة ، الفضل، شعاع المعرفة ،الثقافة ، الإبداع ،البشرى الزاهر، طلائع العلم ،فاطمة الزهراء،العلم النافع، الطموح ،طلائع الفكر ، الإنجاز ،ابن الصلاح) والشكر موصول إلى الأستاذ عبدالله دوس الشمراني ومؤسسة هاني فقيه المشرف العام على مدارس الإنجاز ومديرات الإدارات والمكاتب على تعاونهن وسعيهن الدؤوب في دعم إكمال هذا المشروع الضخم .
واختتم الحفل بتكريم الداعمين لمكتب التعليم الأهلي والأجنبي من المدارس الأهلية والأستاذ عبدالله دوس الشمراني .
فيما بلغ عدد الحاضرات (٥٠) تربوية .