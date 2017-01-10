اختتم يوم الخميس الموافق 7 /4 / 1438هـ برنامج “اعداد المدربين ” المدرب المحترف لقادة مدارس غرب الدمام ، والذي قدمه المشرف التربوي الاستاذ ثابت الحكمي بقاعة التدريب بمدرسة أبي داوود الابتدائية وأمتد لثلاثة أيام ، وبإشراف من وحدة التدريب بمكتب تعليم غرب الدمام .
وأوضح الحكمي بأن البرنامج يستهدف قادة المدارس والمشرفين التربويين بقطاع غرب الدمام ، حيث يهتم بإعداد مدربين مؤهلين بأهم مداخل وقوانين ومهارات ونماذج واستراتيجيات التدريب الاحترافي، وأضاف بأن البرنامج يأتي كداعم لمنظومة قيادة الآداء الاشرافي والمدرسي وقد لقي البرنامج قبولا حسنا وحضورا مميزا .
الجدير بالذكر أن الاستاذ ثابت مشرفا لمادة الفيزياء بمكتب غرب الدمام و مدربا معتمدا ومستشارا تربويا وممارسا متقدما في التعلم السريع .