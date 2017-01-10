أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى تعليماته لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات والتي تؤكد على اهتمام القرارات التي :
أولا – إيقاف العمل بإصلاحات الممنوحة لكافة المسؤولين في جهاز الوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات والخاصة بالانتداب و التكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي .
ثانيا – أن يكون طلب التكليف بالعمل خارج وقت العمل الرسمي لعمل استثنائي أو مهمة رسمية لا سبيل ﻹنجازها أثناء وقت الدوام الرسمي ويتم الرفع للوزير للموافقة وفق النماذج المحددة على أن لا يتجاوز التكليف
( 60 ) يوما خلال العام المالي الحالي .
ثالثا – إيقاف التكليف لجميع اللجان مثل المجلس الاستشاري ولجان الاختبارات أو أي لجان أخرى مهما كانت .
رابعا – الحد من إقامة اللقاءات وورش العمل والاستفادة من الدائرة التلفزيونية عبر برنامج ( لقاء ) والتقنيات الإلكترونية المتاحة .
خامسا – يستمر تكليف محو الأمية وتعليم الكبار مساء من المعلمين والمعلمات القائمين على رأس العمل وفقا للائحة محو الأمية وتؤدي نفقتها على البند
( 211111 )رواتب الموظفين المدنيين وحسب تعليمات تنفيذ الميزانية ، وشدد وزير التعليم على العمل بهذه القرارات من تاريخ اعتمادها حتى نهاية السنة المالية ( 1439/1438 )
الأخبار الرئيسية
جديد الأخبار
وزير التعليم يوقف تكاليف الانتدابات والعمل خارج الدوام الرسمي إلا في حالات إستثنائية
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى تعليماته لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات والتي تؤكد على اهتمام القرارات التي :
أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى تعليماته لجميع قطاعات الوزارة وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات والتي تؤكد على اهتمام القرارات التي :
وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://www.m3llm.net/?p=243052