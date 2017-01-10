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دعت الإدارة العامة للتعليم بجدة أولياء أمور الطلاب والطالبات إلى الحرص على حضور أبنائهم وبناتهم للمدارس وعدم الغياب حتى آخر يوم من دوام الإسبوع الحالي الذي يسبق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الأول .
وأكد مدير عام التعليم بجدة عبدالله الثقفي ان المعلمين والمعلمات يقومون بتقديم الدروس والشرح والإيضاح والإجابة على استفسارات الطلاب والطالبات وتعزيز الممارسات التدريبية والتطبيقية العملية حتى آخر يوم دراسي يسبق إختبارات منتصف العام الدراسي ، مشيرا إلى أن الزيارات الميدانية متواصلة من قيادات الادارة و مديري ومديرات المكاتب والمشرفين والمشرفات لمتابعة خطط المدارس في تعزيز الانضباط المدرسي والتأكد من انتظام الطلاب والطالبات وسير اليوم الدراسي ، مهيبا في الوقت نفسه بقائدي وقائدات المدارس بضرورة متابعة تسجيل الغياب اليومي في برنامج “نور” أولاً بأول، والمشاركة في توعية أولياء الأمور من خلال قنوات المدرسة المتاحة معهم ، وحثَّهم على المساهمة في متابعة وتوعية أبنائهم لمواصلة التميز في نشر ثقافة الإنضباط الذي نجحت في ترسيخه مدارس تعليم جدة خلال الفترة الماضية .
وأشاد الثقفي بالبرامج والأنشطة الطلابية والحوافز التي تحرص المدارس على تنفيذها مؤكدا بأن الميدان التربوي يحمل رسائل سامية لا تقتصر على التدريس فقط بل تمتد إلى تكوين هوية مجتمع وصقل مواهب والأهم تعويد ابنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات على الإلتزام والإنتظام والتقيد بالتعليمات ونشر ثقافة الوعي لديهم مثمنا تكاتف الجميع من خلال الشراكة بين التعليم والأسر حيث ساهمت هذه الجهود في الحد من بعض القضايا السلبية التي كان يواجهها المجتمع بالتزامن مع الفترة التي تسبق الاختبارات