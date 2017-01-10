اختتمت فعاليات برنامج تنمية مهارات أمناء مصادر التعلم الجدد والذي احتضنه مركز مصادر التعلم بثانوية البحتري وذلك بحضور المشرف التربوي عواد عيد البلوي و المشرف التربوي غانم سماح العنزي حضور قائد المدرسة الاستاذ يحيى محمد الحوباني وامين مصادر التعلم عطاالله بن محسن العطوي ، وضمنت فعاليات البرنامج مهام ومسؤوليات أمين مصادر التعلم وأعماله التي تهدف لخدمة العملية التربوية والتعليمية .
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اختتام فعاليات برنامج تنمية مهارات أمناء مصادر التعلم في ثانوية البحتري بتبوك
اختتام فعاليات برنامج تنمية مهارات أمناء مصادر التعلم في ثانوية البحتري بتبوك
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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