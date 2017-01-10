حقق مكتب التعليم بمحافظة خميس مشيط للتعليم المركز الأول للمرة الثانية على التوالي في مؤشر الأداء الإشرافي النوعي على مستوى مكاتب إدارة التعليم بمنطقة عسير بعد تقييمه من فريق التقويم الخارجي من الإدارة العامة للتعليم بعسير ممثلة بإدارة الإشراف التربوي، حيث استطاع مكتب التعليم بالخميس التميز الحصول على المركز الاول على مستوى مكاتب التعليم( بنين) التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير وهنأ مدير مكتب التعليم أ. سعيد آل سويد، جميع منسوبي المكتب، على المؤشرات الإيجابية المتميزة في إعداد الخطط ومؤشرات أدائها، مؤكداً أن ذلك يعد خطوة إيجابية ومؤشراً جيداً لتحقيق التميز على كافة المستويات الواردة في منظومة قيادة الأداء الإشرافي . ونوه إلى حرص مساعده للشؤون المدرسية أ. معيض آل عمير، والدكتور سعيد آل ربيع مساعده للشؤون التعليمية ، وجميع المشرفين في إعداد البرامج ، والورش التنفيذية لتطوير وتحسين العمليات الإدارية والإشرافية ؛ لتصل بها إلى مرحلة الإبداع والابتكار، مثمناً في الوقت نفسه جهود الجميع وحرصهم على أن يكون مكتب الخميس في المقدمة دائما بإذن الله. يُشار إلى أن عملية التقويم الخارجي جرت من خلال فريق خارجي من إدارة الإشراف التربوي لتدقيق الشواهد للإشراف النوعي لعينة عشوائية من المشرفين التربويين مختارة من قبل إدارة الإشراف التربوي والتي أشادت بما رصدته من أداء متميز وهمة عالية للعينة المختارة، كما تقدم الفريق بشكره وتقديره لاخصائي التقويم بالمكتب الاستاذ/ علي الزهراني لتميزه وإبداعه من خلال برنامج مؤشر والذي يعد نقلة نوعية مميزة في رصد المؤشرات الإشرافية والمدرسية الكترونيا مما سهل حصول الفريق على كافة المعلومات بيسر وسهولة وسرعة ودقة عالية ، يشار إلى أن هذا البرنامج قدم كمبادرة نوعية لمكتب تعليم خميس مشيط للإدارة العامة للاشراف التربوي بالوزارة مطلع الشهر الحالي . ￼