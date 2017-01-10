كرمت مدرسة الإمام سعود الكبير بالظهران ، بالأمس الأثنين ، المعلمين المتميزين في برنامج الغياب الصفري والتأخر والغياب المدرسي ، بحضور المشرف التربوي بمكتب تعليم الظهران الأستاذ محمد المبرزي ، وقائد المدرسة الأستاذ حمزة العثمان والكادر التعليمي والإداري بالمدرسة .
حيث أوضح قائد المدرسة الأستاذ حمزة بن عبد الرحمن العثمان ، بأن هذا التكريم يأتي تقديراً للمعلمين المتميزين في آدائهم الوظيفي ، حيث تم تكريم نخبة متميزه من المعلمين الذين قد تميزوا بحضورهم وعدم غيابهم وكذلك بآدائهم لواجباتهم المدرسيه بإتقان .
وأكد العثمان على أن دعوة المدرسة لأولياء الأمور ، يأتي إنطلاقاً من رؤية المدرسة لأفضل الممارسات التربوية التي تطبق على الطلاب فعلياً خلال الفصل الدراسي الأول ، وأضاف أنه شاهد من المعلمين ممارسات وأفكار تربوية جذابه تزيد من امتنان المدرسة لمعلميها المتميزين .
وأشار المشرف التربوي محمد المبرزي ، بأن هذا التميز الذي لمسناه من المعلمين يأتي نتيجة بناء للجهود المبذوله والتميز بالآداء والإبداع المستمر ، الذي سينعكس مستقبلاً بإذن الله سبحانه وتعالى على أبنائنا الطلاب الذين هم ثمرة المستقبل ، راجياً من الله سبحانه وتعالى أن ينفع بعلمهم الإسلام والمسلمين .
وبين الأستاذ فؤاد الزهراني أحد المعلمين المتميزين بأن التكريم الذي يتوج فيها كل متفوق في عمله يمثل الفرح والابتهاج للمعلم ، مقدماً شكره لإدارة المدرسة على تفاعلها الرائع مع المعلمين ، وأضاف ، ثمرة الانجاز يجعلنا نتقدم بخطوة الى الامام لبناء المستقبل الصاعد لأبنائنا الطلاب .