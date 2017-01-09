أقامت مدرسة السعودية الابتدائية بتبوك معرضا السلامة المرورية تحت شعار ( الله يعطيك خيرها ) حيث قام القائد التربوي الأستاذ / محمد بن علوان الشهري بافتتاح المعرض الذي يشرف عليه رائد نشاط الطلاب بالمدرسة الأستاذ / محسن الشعلاني ، حيث يهدف المعرض إلى توعية المعلمين والطلاب وأولياء الامور الحد من ارتكاب المخالفات ووقوع الحوادث وحفظ الأمن والسلامة المرورية للمجتمع. حيث قام رائد النشاط بشرح معروضات المعرض ومايحتويه من وسائل ومجسمات توضح الاثار المترتبة على عدم التقيد بانظمة المرور وماتؤدي إليه الحوادث المرورية من إصابات مختلفة وخطيرة ، وتجول المعلمين والطلاب على أقسام المعرض. ويأتي ذلك ضمن مبادرات خطة نشاط الطلاب بتعليم تبوك الرامية إلى السلامة المرورية بالحد من ارتكاب المخالفات ووقوع الحوادث وفرصة لإطلاع طلابنا على هذا المعرض لإحاطتهم بمجموعة من المعلومات حول سُبل السلامة المرورية.
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ابتدائية السعودية بتبوك تقيم معرضا للسلامة المرورية
ابتدائية السعودية بتبوك تقيم معرضا للسلامة المرورية
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
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