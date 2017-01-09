بحضور مساعد مدير عام التعليم لشؤون تعليم البنين بتبوك سعادة الأستاذ ماجد بن عبدالرحمن القعير احتفى مركز محو الأمية الليلية بمدرسة بلال بن رباح الابتدائية بتبوك مساء اليوم ممثلةً بالقائد التربوي الأستاذ إبراهيم بن رغيان البلوي ومعلمين المدرسة بمناسبة اليوم العربي لمحو الأمية 2017 ، وبحضور مدير قسم تعليم الكبار سعادة الدكتور خلف بن عايد الفاضلي ومشرفي القسم سعادة الأستاذ علي بن أحمد الزهراني ، وسعادة الدكتور مراد بن سالم البلوي ، وبحضور الأستاذ محمد بن يوسف السبيعي القائد التربوي بمدرسة موسى بن نصير ، و بمشاركة طلاب المركز بالمدرسة ومعلميهم ، واشتمل الإحتفال على فقرات متنوعة مثل عمل المجسمات والإذاعة التي ركزت على اليوم العربي لمحو الأمية والذي يوافق الـ 8 من شهر يناير من كل عام ، بعد ذلك انتقل الطلاب لزيارة قاعة مصادر التعلم وشاهدوا عرضاً مرئياً لتطور برنامج محو الأمية وتناول جهود المملكة العربية السعودية في محاربة الأمية على مدى عدة عقود ، ثم ألقى مساعد مدير تعليم تبوك لتعليم البنين ماجد بن عبدالرحمن القعير كلمةً أمام الجميع بين فيها الجهود المبذولة من قِبل وزارة التعليم وإدارة تعليم الكبار وماتقدمه من خدمة لمن تعدت أعمارهم سن القبول في المدارس الصباحية وبين لهم أهمية هذا اليوم الذي تتحتفي فيه كل الدول العربية بمحو الأمية، ومشاركة المملكة المجتمع العربي هذه المناسبة في كل عام ، بعد ذلك قام الطلاب الدارسون بتلوين شعار اليوم العربي لمحو الأمية 2017 ، ثم وزعت المطويات على الدارسين .
وفي ختام البرنامج كرم مساعد مدير عام التعليم لشؤون تعليم البنين بتبوك سعادة الأستاذ ماجد بن عبدالرحمن القعير سعادة الدكتور خلف بن عايد الفاضلي بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراة والتقطت الصور التذكارية
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مركز محو الأمية بمدرسة بلال بن رباح بتبوك يحتفي باليوم العربي لمحو الأمية
صحيفة التعليم الإلكترونية : تبوك - فائز التمامي
بحضور مساعد مدير عام التعليم لشؤون تعليم البنين بتبوك سعادة الأستاذ ماجد بن عبدالرحمن القعير احتفى مركز محو الأمية الليلية بمدرسة بلال بن رباح الابتدائية بتبوك مساء اليوم ممثلةً بالقائد التربوي الأستاذ إبراهيم بن رغيان البلوي ومعلمين المدرسة بمناسبة اليوم العربي لمحو الأمية 2017 ، وبحضور مدير قسم تعليم الكبار سعادة الدكتور خلف بن عايد الفاضلي ومشرفي القسم سعادة الأستاذ علي بن أحمد الزهراني ، وسعادة الدكتور مراد بن سالم البلوي ، وبحضور الأستاذ محمد بن يوسف السبيعي القائد التربوي بمدرسة موسى بن نصير ، و بمشاركة طلاب المركز بالمدرسة ومعلميهم ، واشتمل الإحتفال على فقرات متنوعة مثل عمل المجسمات والإذاعة التي ركزت على اليوم العربي لمحو الأمية والذي يوافق الـ 8 من شهر يناير من كل عام ، بعد ذلك انتقل الطلاب لزيارة قاعة مصادر التعلم وشاهدوا عرضاً مرئياً لتطور برنامج محو الأمية وتناول جهود المملكة العربية السعودية في محاربة الأمية على مدى عدة عقود ، ثم ألقى مساعد مدير تعليم تبوك لتعليم البنين ماجد بن عبدالرحمن القعير كلمةً أمام الجميع بين فيها الجهود المبذولة من قِبل وزارة التعليم وإدارة تعليم الكبار وماتقدمه من خدمة لمن تعدت أعمارهم سن القبول في المدارس الصباحية وبين لهم أهمية هذا اليوم الذي تتحتفي فيه كل الدول العربية بمحو الأمية، ومشاركة المملكة المجتمع العربي هذه المناسبة في كل عام ، بعد ذلك قام الطلاب الدارسون بتلوين شعار اليوم العربي لمحو الأمية 2017 ، ثم وزعت المطويات على الدارسين .
بحضور مساعد مدير عام التعليم لشؤون تعليم البنين بتبوك سعادة الأستاذ ماجد بن عبدالرحمن القعير احتفى مركز محو الأمية الليلية بمدرسة بلال بن رباح الابتدائية بتبوك مساء اليوم ممثلةً بالقائد التربوي الأستاذ إبراهيم بن رغيان البلوي ومعلمين المدرسة بمناسبة اليوم العربي لمحو الأمية 2017 ، وبحضور مدير قسم تعليم الكبار سعادة الدكتور خلف بن عايد الفاضلي ومشرفي القسم سعادة الأستاذ علي بن أحمد الزهراني ، وسعادة الدكتور مراد بن سالم البلوي ، وبحضور الأستاذ محمد بن يوسف السبيعي القائد التربوي بمدرسة موسى بن نصير ، و بمشاركة طلاب المركز بالمدرسة ومعلميهم ، واشتمل الإحتفال على فقرات متنوعة مثل عمل المجسمات والإذاعة التي ركزت على اليوم العربي لمحو الأمية والذي يوافق الـ 8 من شهر يناير من كل عام ، بعد ذلك انتقل الطلاب لزيارة قاعة مصادر التعلم وشاهدوا عرضاً مرئياً لتطور برنامج محو الأمية وتناول جهود المملكة العربية السعودية في محاربة الأمية على مدى عدة عقود ، ثم ألقى مساعد مدير تعليم تبوك لتعليم البنين ماجد بن عبدالرحمن القعير كلمةً أمام الجميع بين فيها الجهود المبذولة من قِبل وزارة التعليم وإدارة تعليم الكبار وماتقدمه من خدمة لمن تعدت أعمارهم سن القبول في المدارس الصباحية وبين لهم أهمية هذا اليوم الذي تتحتفي فيه كل الدول العربية بمحو الأمية، ومشاركة المملكة المجتمع العربي هذه المناسبة في كل عام ، بعد ذلك قام الطلاب الدارسون بتلوين شعار اليوم العربي لمحو الأمية 2017 ، ثم وزعت المطويات على الدارسين .
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