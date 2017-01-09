كرم المعلم المثالي بمدرسة أبي بكر الصديق الابتدائية والمتوسطة بالشعراء التابعة لإدارة التعليم بمحافظة المخواة الأستاذ خلف الغامدي طالبين متفوقين من تلاميذه بالصف الثاني الابتدائي وكانتا الجائزتان عبارة عن دراجات هوائية , أتت بناء على رغبتهما بعد تحقيق المراد منهما ، وعبر معلمهما في كلمته بالتكريم عن مدى فرحته وسرور فؤاده حينما يرى ابناءه قد حققوا ما أرادوه من إخلاص وتفوق ، ووصف هذه الجوائز بأنها بمثابة جائزة التميز التي يتم منحها للمعلم المتميز من قبل وزارة التعليم بشكل سنوي وعبر بالمثل قائد المدرسة الأستاذ عبدالله محمد رزق الله عن شعوره بالبهجة مما شاهده من طموح ومثابرة وتنافس شريف بين التلاميذ يخلقه المعلم بينهم، وأثنى على المعلم في تفانيه من أجل مستقبل ابنائه.
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معلم يكرم طلابه بجائزتان عبارة عن دراجاتان هوائية
معلم يكرم طلابه بجائزتان عبارة عن دراجاتان هوائية
صحيفة التعليم الالكترونية : المخواة - محمد الزهراني
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