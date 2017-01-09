استقبل محافظ محافظة أحد رفيدة الاستاذ سعيد بن دلبوح وفداً تربوياً من مكتب التعليم بالمحافظة يتقدمهم مدير مكتب التعليم المكلف الأستاذ عبدالله ابو عريف وبرفقته مشرف النشاط الطلابي عارف الشهري و مشرف الاعلام علي البشري و عدد من طلاب متوسطة المهاجرون يمثلون طلاب التعليم العام بالمحافظة وذلك لتهنئته بذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين ونقل مشاعر منسوبي التعليم بأحد رفيدة بالذكرى الغالية على قلوب الجميع ، وقدم ابو عريف باسمه واسم منسوبي التعليم من التهنئة الصادقة الى محافظ أحد رفيدة بهذه الذكرى الغالية والذي حمد الله فيها على نعمة الامن والامان وسير المملكة في اتجاه التطوير والانجاز في ظل الظروف الراهنة التي استطاعت فيها حكومتنا الرشيدة من تجاوزها والمضي نحو التقدم والازدهار ، ثم القى 4 من الطلاب كلمات وطنية تعبر عن مشاعرهم وزملاءهم الطلاب بمناسبة ذكرى البيعة ، وأبدى محافظ أحد رفيدة سعادته بزيارة وفد التعليم له للتهنئة بذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين , وقال أن مرور عامين منذ تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله تعتبر فترة قصيرة ولكنها بالإنجازات كانت فترة عظيمة تاريخه وضع من خلالها حفظه الله.
وأضاف , كما حرص حفظه الله على تعزيز كل الأنشطة والبرامج التي تخص الشباب وتنمية ثقافتهم وفكرهم بالإضافة إلى ما يتم تقديمه من الناحية الرياضية ، وهذه العامين تعتبر في حكمه حفظه الله نقلة في تاريخ المملكة كسب بها حفظه الله حب الشباب واحترام وتقدير شعوب العالم .
وقدم ابن دلبوح شكره وتقديره لمدير المكتب المكلف الاستاذ عبدالله ابو عريف ولجميع منسوبي التعليم بالمحافظة على مشاعرهم الصادقة داعياً الله ان يحفظ لهذه البلاد امنها وامانها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله وسمو ولي عهده الامين وسمو ولي ولي العهد يحفظهم الله ,وفي نهاية الزيارة كرم ابن دلبوح الطلاب المشاركين واخذ صور تذكارية للجميع .