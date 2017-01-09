تفقد مستشار أمير منطقة مكة المكرمة والمشرف على وكالة التنمية وأمين هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح
أحد مشاريع المباني المدرسية التي تقوم على تنفيذها شركة تطوير للمباني بمكة المكرمة .
واطلع الفالح على النماذج المستخدمة مثنياً على ماتقوم به الشركة من جهود و إنجازات للمساهمة في تحسين البيئة التعليمة في المملكة .
ورافق الفالح في الزيارة مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الأستاذ مخمد بن مهدي الحارثي و منسوبي إدارة تعليم مكة و العديد من ملاك المدارس الأهلية و منسوبي الأمانة و البلديات الفرعية و شركة الكهرباء و الشركة الوطنية للمياة
تجدر الإشارة إلى شركة تطوير تنفذ 26 مشروعاً للبنين والبنات بتعليم مكة وتستوعب هذه المشاريع 33 مدرسة تم استلام عدد مدرستين وروضتين والباقي تستلمه الإدارة تباعاً خلال العام الحالي