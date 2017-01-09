رشحت إدارة نشاط الطالبات بوزارة التعليم ثمان طالبات من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة لملتقى (الشراء للأولمبياد الدولي للعلوم والرياضيات) حيث تم تدريبهن لمدة أسبوعين على يد مدربة الأولمبياد الدولي للفيزياء فوزية عايض العتيبي ومدربة الأولمبياد الدولي للعلوم لمياء باسليمان و مدربة الأولمبياد الدولي للرياضيات مها فلاته تحت إشراف مديرة إدارة نشاط الطالبات جميلة القليطي.
هذا وقد هدفت مسابقة الأولمبياد الدولي للعلوم والرياضيات إلى اكتشاف الطالبات المتميزات في المادتين وتأهيلهن للمشاركة في المسابقات الدولية العالمية وصقل مواهبهن علمياً لتأهيلهن للمشاركات المحلية والدولية.
والجدير بالذكر بأنه تم ترشيح الطالبة منار إسماعيل كردي من ثانوية البشرى وهي متأهلة للتفرغ في جامعة الملك عبدالله ( كاوست) الفصل الدراسي الثاني
والطالبة تولين علي الشريف من متوسطة الشفاء العدوية وذلك في فرع الرياضيات .
أما من فرع الفيزياء فقد ترشحت الطالبة شهد صالح الكبكبي من المتوسطة التاسعة والثلاثون .
ومن فرع العلوم ترشحت الطالبة جود أسامة علي ، فاطمة محمد بامحمود ، سمر رأفت كنتاب ، شهد محمد المرزوق وريناد يحي أبو الجمال من متوسطة الشفاء العدوية
هذا وسيكون مقر تدريب طالبات الأولمبياد الدولي للفيزياء في الرياض بمركز الملك عبدالله للدراسات البترولية (كبسارك).