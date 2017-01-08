احتفلت ثانوية أبي بكر الصديق بتكريم الطلاب المتميزين دراسيا للعام الدراسي 1437_1438 للفصل الدراسي الثاني والذين حصلوا على نسبة 99% فأعلى، وذلك بحضور سعادة مدير التعليم بمحافظة النماص الأستاذ عبدالله عبدالرحمن ال قاسم الشهري ، إلى جانب حضور أولياء أمور الطلاب المتميزين لمشاركة ابنائهم فرحة التكريم ،حيث استهل الحفل بتلاوة عطرة من القرآن الكريم بعد ذلك ألقى قائد المدرسة الأستاذ بدر آل عقيل كلمة رحب فيها بالحضور شاكراً لأولياء الأمور لمابذلوه من جهد وتفاني في غرس القيم النبيلة في أبنائهم ليكونوا قدوة لبقية زملائهم الطلاب علمياً وأخلاقياً . بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن التفوق والمتفوقين ، ثم ألقيت كلمة الطلبة المكرمين والذين عبروا فيها عن شكرهم لأولياء أمورهم ولمعلميهم لما بذلوه من جهد أتت ثماره في تفوقهم وتميزهم . واختتم الحفل بتكريم الطلبة المتفوقين وأولياء أمورهم ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.