حصلت مدرسة الخليج المتوسطة بالدمام على المركز الثاني في برنامج المشي والذي نظمه قسم التربية البدنية بإدارة التعليم بالمنطقة الشرقية وتم تكريم المشاركين في المسابقة من قبل مدير التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالرحمن المديرس.
حيث شارك طلاب مدرسة الخليج المتوسطة في مشروع التربية البدنية ( وثبة ) برنامج رياضة المشي تحت شعار
( المشي صحة وسعادة ) بإشراف معلم التربية البدنية الأستاذ سعيد الغامدي وقد حصلت المدرسة على المركز الثاني وتم تكريم المدرسة ممثله بقائدها الأستاذ عبدالله القحطاني من قبل مدير التعليم الدكتور عبدالرحمن المديرس.