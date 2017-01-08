شهد المدير العام للتعليم بعسير الأستاذ جلوي بن محمد آل كركمان مؤخرا ، حفل تكريم الطلاب المتفوقين، و تكريم المعلمين و الطلاب المشاركين في الأنشطة في ثانوية أبها الأولى ، وذلك بحضور المساعد للشؤون التعليمية الأستاذ سعد بن أحمد الجوني، وعدد من القيادات التربوية والتعليمية .
واطلع آل كركمان على ما حققته المدرسة في تفعيل برنامج فطن ، كما التقى المجلس الطلابي في المدرسة ، ووقف على سير أعمال المجلس ، وأبرز ما حققه خلال الفترة الماضية .
بدوره أعرب قائد المدرسة الأستاذ يحيى المازني ، عن شكره وكافة منسوبي وطلاب المدرسة ، لقيادات الإدارة التعليمية في المنطقة ، على دعمهم المستمر لكافة مناشط المدرسة ، الأمر الذي انعكس على منجزات المدرسة وتميزها .