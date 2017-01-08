أكد عدد من طلاب وطالبات عسير أن الانضباط ليس شعارا بل سلوكا ممارسا ، إذ أبدوا استعدادهم للانتظام خلال الأسبوع الجاري ، بشراكة فاعلة من قيادات المدارس للبنين والبنات ، وأولياء أمور الطلاب والطالبات.
وأوضح قائد مدرسة الصفا الابتدائية بأبها الأستاذ عبدالعزيز الأحمري ، أن المدرسة تشهد انضباطا عاليا في الحضور بوعي من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور ، تجاه أهمية الوقت واستثماره ، ويؤكد وكيل المدرسة الأستاذ أنس الوابل على ضرورة غرس قيمة الانضباط لدى الطلاب وإعلائها وجعلها سلوكا ممارسا ً ، وذلك ما شهدته مدرسة الصفا
واعتبر قائد متوسطة الراية الأستاذ عائض الرفيدي ، أن إرادة الطلاب وعزمهم كان وراء إعلاء قيمة الانضباط ، بدعم من المدرسة وأولياء الأمور ، مؤكدا أن مدرسته تشهد خلال الأسبوع الجاري، انتظاما في الحضور غير مسبوق ، فيما أشار الطالب راشد بن محمد من ذات المدرسة إلى أن الانضباط هو أساس النجاح والإنجاز ، ولذلك تم عقد ميثاق شرفي بين جميع الطلاب بضرورة الانتظام وعدم الغياب .
وفي سياق متصل شهدت ابتدائية ابن كثير بخميس مشيط انتظاما في حضور الطلاب ، وفقا لما أكده رائد النشاط الأستاذ عبدالله القرني ، لافتاً إلى أنه تم إعتماد مجموعة من الإجراءات بشراكة مع الطلاب لإعلاء الانضباط وعدم التغيب ، فيما أكد أن الطلاب أبرموا اتفاقا بينهم بعدم الغياب حتى آخر يوم من الأسبوع .
فيما أوضح الطالب فيصل آل محسن من مدرسة خباب بن الأرت ، أنه فخور وزملائه بانتظامهم وحرصهم على تقديم أنموذج منضبط ، ويضيف المعلم علي زايد أن نسبة حضور طلابه عالية جدا والغياب محدود وفي معدله الطبيعي .
أما قائدة متوسطة وثانوية الشرف للبنات الأستاذة منيرة آل مفرح ، فأشارت إلى أن المدرسة تشهد حضورا وانتظاما من قبل الطالبات ، لافتة إلى أنه تم إشعار أولياء الأمور في وقت سابق بضرورة حث الطالبات على الحضور ، وعدم الغياب .
وتؤكد قائدة ابتدائية المدرسة السابعة والثلاثين بأبها الأستاذة فاطمة الغوينم أن المدرسة اتخذت عددا من الإجراءات لدعم الانضباط المدرسي ، وسط تعاون الطالبات وأولياء الأمور والمعلمات .
إلى ذلك تواصل الإدارة العامة خطنها لمتابعة الانضباط ودعم المدارس في هذا الخصوص ، بشراكة فاعلة من قادة وقائدات المدارس .