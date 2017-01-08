عقدت الإدارة العامة بمنطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة الاختبارات والقبول اليوم الأحد 10 / 4 / 1438
هـ اللقاء الأول لمشرفات الإدارك بمكاتب التعليم بعنوان ( نظم وإجراءات الاختبارات ) نفذته مشرفات إدارة الاختبارات والقبول بقيادة مديرة الإدارة ابتهاج جمعة وبحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية آمنة محمد الغامدي ومديرة الإشراف التربوي لمياء بشاوري. و هدف اللقاء إلى توضيح نظم وإجراءات الاختبارات وذلك لقرب موعد اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1437 _ 1438 هـ.
هذا وقد استهل البرنامج بآيات عطرة من الذكر الحكيم
تلا ذلك كلمة مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية آمنة الغامدي التي أبانت فيها إننا الآن في فترة الحصاد ، الفترة التي يتأهب فيها الجميع سواء بالمدارس أو بالمنازل ، مشيرة إلى أن فترة الاستعدادات هذه تعنى بالدرجة الأولى بمكاتب التعليم وإدارة الاختبارات والقبول، فالكل يتجند لتهيئة الجو العام حتى يشعر طالباتنا بالراحة التامة عند تأدية اختباراتهن ، متوجهة بالشكر إلى مديرة إدارة الاختبارات والقبول والتي أسهبت في توضيح تعاميم الاختبارات وقواعدها الهامة، موضحة دور المشرفة والذي شددت على أنه لابد أن يكون مساند ومعين داخل أروقة المدرسة .قائلة فترة الاختبارات فترة يعاني فيها الكل من شد الأعصاب والقلق لذلك لابد من مراعاة هذا الموقف ،وامتصاص كل الحالات التي تنشأ على أثره ، مذكرة بضرورة الاستفادة من إدارة التوجيه والإرشاد فهم المعول لذلك والاطلاع المكثف والتسلح بلائحة تعديل السلوك ومعرفة ماتحوية من أنظمة مساعدة في عملية الإشراف مختتمة كلامها بشكر الجميع والدعاء لهم بالسداد والتوفيق بهذه الفترة التي تستهدف فيها الأولويات بشكل مركز.
تلا ذلك عرض مقدم من مديرة إدارة الإختبارات والقبول والتي أبانت فيه محاور البرنامج التي شملت تعليمات خاصة وقواعد عامة خاصة بالمراحل الابتدائية ومراكز تعليم الكبيرات والتربية الخاصة وأعمال سير الاختبارات والتصحيح الآلي، أعمال مهمة قبل بدء الاختبارات التحريرية للمرحلة المتوسطة والثانوية استمارات متابعة المشرفات للاختبارات وأهم معايير إعداد الجداول ، واختبارات ذوي الأعذار.
كما تم التطرق والذي يتيح للطلاب والطالبات المتعثرات بالمرحلة الثانوية النظام الفصلي اختبار مواد تعثرهم مع الدور الثاني لكل فصل دراسي بحيث يختبر الطالب مواد المستوى الاول والثالث مع الدور الثاني للفصل الدراسي الأول. هذا وقد تمت التوصية على ضرورة تجهيز نماذج الأسئلة للفصل الدراسي الأول وبديله للغائبات بالمتوسطة وبالنسبة للنظام الفصلي بالمرحلة الثانوية تجهز نماذج للمتعثرات والبديل والغائبات. وكما تم تكليف مشرفات متابعات للمكاتب كالتالي : مكتب الشرق حنان العصيمي، وفاء عرابي مكتب الشمال خديجة المولد، سامية الصاعدي ، مكتب الغرب مريم عمر، وسلوى البركاتي مكتب الوسط حنان حجاجي ، سعاد الجفري مكتب بحرة غنية المحمادي، فاطمة جبوع مكتب الكامل عبير عامر مكتب الجنوب فضة الزهراني ، اسيا جبران
مكتب الجموم فايزة رواس، نورة العتيبي .
وفي نهاية اللقاء تم فتح باب المناقشة للمشرفات
هذا وقد كان عدد الحاضرات مايقارب 250 مشرفة تربوية .