أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أعمال برنامج تكافل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 14370/ 1438 هــ بنسبة إنجاز 100%
وقد بلغ عدد المستفيدين 12489 مستفيد منهم6629 طالباً و 5860 طالبة بزيادة 2736 طالب وطالبة عن العام الماضي .
وقد بلغ إجمالي ماتم تسليمه للطلاب والطالبات 5744500 ريال بواقع 500 ريال لكل مستفيد
وفيما تتهيأ مؤسسة تكافل الخيرية لإيداع إعانات الطلاب والطالبات للفصل الدراسي الثاني في حسابات المدارس المشمولة أوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد ابراهيم الثبيتي بأن الإدارة أصدرت تعميماً لحث الطلاب والطالبات المشمولين برنامج تكافل بالصف الثالث المتوسط وجميع صفوف ومستويات المرحلة الثانوية بمضاعفة الجهد والجد والاجتهاد للحصول على جائزة تفوق للحاصلين على معدل دراسي 95 % فما فوق للصف الثالث المتوسط والأول الثانوي والمستوى الأول والثاني ” ثانوي مقررات” وكذلك المعدل التراكمي 93% فما فوق للصف الثاني والثالث الثانوي والمستويات الثالث والرابع والخامس والسادس ” ثانوي مقررات”